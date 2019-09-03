Калуга, , 10:20 — REGNUM В Калужской области порядка 53 тысяч детей в возрасте от 1,5 до семи лет посещают 344 детских сада. Также при 114 школах области открыты дошкольные группы полного дня, в которых воспитываются 2,5 тысячи детей. Об этом сообщили 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По данным ведомства, в области действуют пять частных детских садов и созданы дошкольные группы у семи индивидуальных предпринимателей. До конца 2019 года в регионе будут введены в эксплуатацию здания ещё пяти новых дошкольных образовательных организаций на 840 мест. Дополнительно будет создано 515 новых мест для детей в возрасте до трёх лет путем приобретения помещений, капитального ремонта и перепрофилирования за счет средств регионального бюджета.

В 2019—2021 годах в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в Калужской области будет создано ещё не менее 2 360 мест для малышей.

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