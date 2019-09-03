Севастополь, 3 сентября 2019, 09:50 — REGNUM Долгое время на важных строительных объектах Севастополя простаивает работа, а затем ответственные органы власти приходят к выводу, что подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 2 сентября заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник сообщил, что к началу учебного года в Севастополе не успели закончить реконструкцию нескольких школ.
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