Севастополь, , 09:50 — REGNUM Долгое время на важных строительных объектах Севастополя простаивает работа, а затем ответственные органы власти приходят к выводу, что подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 2 сентября заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Распределите дежурства, чтобы каждый день там появлялись сотрудники и смотрели динамику. Я могу судить по улице Советская. Утром смотришь — никого нет, днём никого нет… У вас на каждом объекте должны быть схемы и графики. Как только динамика проведения работ нарушается — даём первое «китайское предупреждение». Потом расторгаем контракт. Надоело это наблюдать! Ничего не происходит — весь город разрыт», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник сообщил, что к началу учебного года в Севастополе не успели закончить реконструкцию нескольких школ.

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