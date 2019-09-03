Улан-Удэ, , 09:49 — REGNUM Железнодорожный суд Улан-Удэ вынес решение по делу о пропаганде нацистской символики. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Как выяснилось, правонарушитель создал страницу в соцсети «В контакте» ещё в 2007 году, на которой были фотографии немецких рыцарей, а также с немецкой атрибутикой на ремнях. Подсудимый утверждал, что всё это является историей, а не пропагандой, не соглашаясь с обвинением.

Тем не менее, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. У него также будут конфискованы нарушающие закон фотографии.

Напомним, в Госдуме в первом чтении принят закон, уточняющий использование нацистской символики. Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в силу поправок, запрет не будет распространяться на случаи использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы при соблюдении ряда условий.

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