Волгоград, , 09:35 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыл в Волгограде новое ведомственное образовательное учреждение — кадетский корпус. Это третья подобная организация в России. В первый учебный день здесь начали обучение 360 мальчиков — с 7 по 11 классы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СК.

Открытие Кадетского корпуса Следственного комитета в Волгограде Пресс-служба Следственного комитета РФ

Новое учреждение образовано на базе мужского педагогического лицея-интерната имени Фёдора Слипченко, коллектив и учащиеся перешли в кадетский корпус в полном составе. Почётное имя в названии корпуса останется, а профиль обучения станет юридическим. Образовательная программа составлена таким образом, что ребята будут овладевать знаниями и навыками, необходимыми сотруднику Следственного комитета.

«Сегодня в наши ряды будущих следователей вливается волгоградский кадетский корпус. Уверен, что обучающиеся в нём ребята также будут чтить традиции офицерства, помнить и уважать бессмертный подвиг предков на сталинградской героической земле, а коллектив корпуса внесёт достойный вклад в развитие лучших традиций лицея, на безе которого создан кадетский корпус», — отметил Председатель СК России Александр Бастрыкин.

Под патронатом территориальных следственных органов СК России находятся кадетские классы в 28 субъектах Российской Федерации. Кадетские корпуса открыты в Москве, Санкт-Петербурге и теперь в Волгограде.