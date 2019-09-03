Дакка, , 09:39 — REGNUM Власти Бангладеш запретили использование мобильных телефонов в лагерях для беженцев, в которых проживают представители народности рохинджа, об этом 3 августа сообщает Agence France-Presse.

Причиной подобного решения стали вспышки насилия, произошедшие в лагерях, расположенных на юго-востоке страны, за последние недели.

«Многие беженцы пользуются мобильными телефонами в лагерях, мы попросили операторов предпринять меры, дабы пресечь это в целях обеспечения безопасности», — заявил представитель ведомства, отвечающего за связь в регионе Закир Хоссейн Хан.

Напомним, сотни тысяч беженцев-рохинджа перешли границу Бангладеш после того, как в Мьянме вспыхнули столкновения между боевиками и правительственными войсками. На протяжении двух лет вопрос об экстрадиции так и остается нерешенным.

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