Линц, Австрия, , 09:33 — REGNUM В австрийском Линце разразился скандал: преподаватель торговой академии оказался владельцем борделя, пишет газета Kronen Zeitung.

От своего работодателя — муниципального совета Линца — преподаватель бухгалтерского учета и управления бизнесом утаил сферу своей дополнительной занятости. Он указал, что владеет «компанией», но не уточнил, какого рода. Когда правда выяснилась, преподаватель был немедленно уволен. Но суд первой инстанции частично оправдал его, поскольку муниципальный совет сам не задал вопроса о характере компании вопреки своим обязанностям.

Дело решилось в верховном суде. Фактически, преподаватель не нарушил никаких законов, однако суд учел, что профессия преподавателя имеет «особую репутацию и особые обязанности перед обществом». Владение борделем — маргинальное занятие, несовместимое с образом жизни преподавателя. В итоге суд принял решение переквалифицировать срочное увольнение мужчины в обычное, которое дает некоторые преимущества для уходящих со службы.