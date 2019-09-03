Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии подписано постановление правительства, согласно которому вводятся новые критерии оценки к перевозчикам. Речь идёт о нерегулируемых тарифах. Согласно новым критериям, наравне с вместимостью автобуса будет учитываться наличие низкого поля, одинаковые баллы можно получить за наличие кондиционера и большой опыт работы в сфере пассажирских перевозок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Разработана шкала для оценки критериев при рассмотрении заявок в открытом конкурсе по организации пассажирских межмуниципальных перевозок по нерегулируемым тарифам. Согласно документу, оценка будет проводиться по 16 критериям. Из них три имеют максимальное количество баллов — 20. На первом месте для властей — наличие новых автобусов (до трёх лет эксплуатации), чтобы транспортные средства были большой вместимости (от 25 мест) и наличие низкого пола. Если автобус средней вместимости, то участник получает 15 баллов.

Соответствие остальным критерием оценивается в 10 баллов и менее. К примеру, по 10 баллов можно получить за отсутствие дорожно-транспортных происшествий, не менее чем пятилетний опыт пассажирских перевозок, оборудования для использования газомоторного топлива, за наличие кондиционера, приборов аудио‑ и видеофиксации работы водителя.

По пять баллов начисляется перевозчику за наличие в салоне электронного информационного табло с бегущей строкой, внешних электронных маршрутоуказателей, наличие системы безналичной оплаты, по три балла — за наличие в салоне wi-fi, речевого информатора об остановках.

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