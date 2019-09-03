Владикавказ, , 09:31 — REGNUM В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия в память о погибших в теракте в школе №1 в Беслане. Божественная литургия и крестный ход с портретами погибших завершат трехдневную Вахту памяти, объявленную в республике с 1 сентября, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе главы региона.

Как и в предыдущие два дня, траурные мероприятия начнутся в 08:00 во дворе бесланской школы №1, где 15 лет назад террористы совершили чудовищный теракт, взяв в заложники и удерживая почти трое суток более 1100 человек. При освобождении людей погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 10 сотрудников спецлужб.

После божественной литургии, на которой будут присутствовать родные и близкие погибших, представители органов власти, общественных и молодежных организаций, прозвучат удары колокола, которые ознаменуют начало минуты молчания в память по погибшим. В небо школьники выпустят шары по числу жертв теракта.

Продолжится день памяти крестным ходом. Участники памятных мероприятий пройдут с портретами погибших от храма во дворе школы №1 в Беслане до мемориального комплекса «Город ангелов», где вспомнят поименно всех, чья жизнь оборвалась 3 сентября 2004 года, и возложат цветы и венки к памятнику «Древо скорби» и могилам погибших.

Завершится Вахта памяти по традиции зажжением свечей во дворе школы в Беслане и запуском светящихся фонариков в «Городе ангелов».

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