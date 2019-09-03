Сочи, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM Движение большегрузов на территории Сочи будет ограничено в период с 21 по 27 октября, сообщила пресс-служба администрации города.

Запрет на движение грузового транспорта будет действовать в дневное время, с 06:00 до полуночи. В частности, движение большегрузов ограничат на участке федеральной трассы А-147 от Джубги до границы с Республикой Абхазия, на дублёре Курортного проспекта, а также на совмещённой автомобильной и железной дороге Адлер — Альпика Сервис. Таким образом, подвоз и разгрузка товаров на территории города с 21 по 27 октября будет осуществляться по ночам.

«Эти меры необходимы для обеспечения безопасного дорожного движения во время проведения экономического форума и саммита Россия — Африка, которые пройдут на курорте с 22 по 25 октября», — уточнили в пресс-службе.

Саммит Россия — Африка в Сочи состоится под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха аль-Сиси, председателя Африканского союза, состоится саммит Россия — Африка. На мероприятие приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.