Сочи, Краснодарский край, 3 сентября 2019, 09:28 — REGNUM Движение большегрузов на территории Сочи будет ограничено в период с 21 по 27 октября, сообщила пресс-служба администрации города.
Запрет на движение грузового транспорта будет действовать в дневное время, с 06:00 до полуночи. В частности, движение большегрузов ограничат на участке федеральной трассы А-147 от Джубги до границы с Республикой Абхазия, на дублёре Курортного проспекта, а также на совмещённой автомобильной и железной дороге Адлер — Альпика Сервис. Таким образом, подвоз и разгрузка товаров на территории города с 21 по 27 октября будет осуществляться по ночам.
Саммит Россия — Африка в Сочи состоится под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха аль-Сиси, председателя Африканского союза, состоится саммит Россия — Африка. На мероприятие приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.