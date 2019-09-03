Пермь, , 09:25 — REGNUM ФАС России нашла нарушения в правительстве Пермского края. Дело было возбуждено ещё в июле, сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС считают, что меры, которые предприняло правительство, могли повлечь согласованные действия во время выбора регионального оператора по обращению с ТКО.

Так, 24 июля 2018 года на портале www.torgi.gov.ru было опубликовано извещение о поиске регионального оператора. Размер обеспечения торгов составлял 5% от максимально возможной выручки или более 211 млн рублей. При этом правительство региона приняло распоряжение о том, чтобы увеличить уставный капитал госпредприятия «Теплоэнерго» на 231 млн рублей. Это произошло уже в момент проведения аукциона, на начало конкурса капитал был в размере 40,2 млн рублей. Это, по мнению ФАС, и позволило предприятию участвовать в торгах.

В октябре 2018 года по итогам торгов «Теплоэнерго» стало победителем. Кроме того, после конкурса размер капитала упал до 40,2 млн рублей.

Как отмечает замглавы ФАС Виталий Королёв, ведомство усмотрело связь между субсидированием предприятия и победой в конкурсе. «Такие действия могут являться признаком нарушения Закона о защите конкуренции», — считает чиновник.

Сейчас ФАС возбудила дело по статье 16 Закона о защите конкуренции.