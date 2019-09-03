Новосибирск, , 09:18 — REGNUM Бывший проректор Новосибирского государственного университета Андрей О. признан виновным в халатности, но от назначенного наказания освобожден «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, в марте суд Новосибирска вынес в отношении него обвинительный приговор по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»). Мужчина, занимая должность проректора по материально-техническому развитию НГУ в 2015—2016 годах, подписал акт-приёма передачи выполненных работ по ремонту общежития НГУ. Хотя подрядчик фактически не выполнил оплаченную полностью работу. Ущерб составил более 21 млн рублей. Суд приговорил Андрея О. к десяти месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 15%. Но от назначенного наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности. Суд взыскал с него в пользу НГУ всю сумму причинённого ущерба.

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор.