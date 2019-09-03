Москва, , 09:15 — REGNUM Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных). Об этом 3 сентября сообщил РБК.

Предложения озвучиваются в рамках предложенной «Концепции комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики», который разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

В концепции также предлагается дать понятие так называемому «цифровому следу», который авторы разделяют на «активный» (персональные данные, которые пользователь сознательно оставляет при работе в сети) и «пассивный» (информация, которую человек оставляет несознательно или остающаяся при работе приложений). Эксперты «Сколково» считают, что стоит регламентировать использование только активного «цифрового следа».

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В июле 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Государственная дума приняла в третьем чтении закон о тиражировании инновационной модели экосистемы «Сколково». Ожидается, что он поможет ей в развитии.

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