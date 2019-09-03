Канский р-н, 3 сентября 2019, 09:11 — REGNUM Жители села Рудяного Канского района Красноярского края получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 сентября, сообщили в региональном министерстве цифрового развития.
Более 600 сельчан получили сотовую связь и мобильный интернет благодаря региональной субсидии, полученной муниципалитетом в рамках реализации краевой программы «Развитие информационного общества».
В Рудяном возвели антенно-мачтовое сооружение, которое оснастили специальным оборудованием. На следующем этапе к интернету в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» подключат социально значимые учреждения.
Напомним, в 2019 году из краевого бюджета выделили 112 млн рублей на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и отдалённых территориях.