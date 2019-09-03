Самара, , 09:20 — REGNUM Еще одно высшее учебное заведение начало работу в Самаре. Об этом 2 сентября 63.ру сообщили в правительстве Самарской области.

Самарский речной техникум стал филиалом Волжского государственного университета водного транспорта и переехал в новое здание на улице Неверова.

По словам чиновников, уже выделено финансирование на ремонт основного здания на улице Молодогвардейской (там ранее располагался речной техникум), общежития на проспекте Карла Маркса и учебно-тренировочной базы на улице Западной.