Владивосток, , 09:07 — REGNUM Все российские регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, заявил 3 сентября заместитель министра цифрового вещания, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Никаких сбоев ожидать не будем, все регионы были готовы еще летом этого года», — сказал журналистам Волин на Восточном экономическом форуме.

По словам министра, 14 октября переход на «цифру» в регионах четвертого этапа «случится ничуть не хуже, чем в первых трех».

Как сообщало ИА REGNUM, по всей России проводится масштабная работа по переходу населения с аналогового на цифровое ТВ. 11 февраля завершился первый этап перехода на цифровое ТВ, 15 апреля — второй, 3 июня — третий. Завершающий четвёртый этап запланирован на 14 октября 2019 года, аналоговый сигнал будет отключен в 21 регионе страны.

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