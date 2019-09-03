Челябинск, , 09:05 — REGNUM В Челябинской области глава Фершампенуазского сельского поселения отдан под суд. Ему вменяют преднамеренное банкротство и хищение бюджетных денег, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в 2017 году он подписал акты о приёмке работ по муниципальным контрактам, при этом работы фактически не были выполнены, а затем похитил более 250 тыс. рублей. А в 2015—2016 годах, действуя от имени учредителя одного из муниципальных предприятий, с целью совершения преднамеренного банкротства оформил соглашения о том, чтобы расторгнуть договоры о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения. В итоге у предприятия, и без того имеющего большие долги, объёмы основных средств упали более чем на 10 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Обвиняемому грозит до шести лет колонии.