Благовещенск, , 09:05 — REGNUM Амурская область представит на V Восточном экономическом форуме блюдо из соевого мяса. Гости форума смогут попробовать его на агрофестивале, который начинает работу сегодня, 3 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Каждый региона на агрофестивале будет представлен блюдами из монопродуктов. Помимо блюда из соевого мяса, Амурская область будет угощать гостей морской капустой с сыром.

Соя — культовый продукт для Приамурья, количество блюд, которые можно приготовить из этой агрокультуры, огромно.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум начинает работу 4 сентября 2019 года на острове Русский во Владивостоке. Он будет работать по 6 сентября включительно. Сегодня на площадке ВЭФ открылась «Улица Дальнего Востока», где все регионы представили свои экспозиции.