Ульяновск, , 09:00 — REGNUM В Ульяновской области планируют реализовать два проекта для повышения эффективности оказания медицинской помощи сельчанам. Будут закуплены медицинские автобусы, а фельдшеры станут оказывать выездную помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, об этом было заявлено в рамках стартовавшей 2 сентября тематической недели реализации национального проекта «Здравоохранение».

Говоря о новых проектах, глава Ульяновской области Сергей Морозов заявил о планах по запуску двух новых проектов в сельской местности. У сельских фельдшеров при ФАПах появятся автомобили, что позволит им выезжать в «отдалённые сёла».

Для более масштабной и качественной диспансеризации «в ближайшие несколько лет» планируется приобрести медицинские автобусы, которые будут собирать и отвозить пациентов в медицинские учреждения для диагностики и обследования. В качестве варианта рассматривается закупка машин у Ульяновского автомобильного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Ульяновской области в рамках проекта «Будь здоров, садовод!» проверяется состояние здоровья дачников и садоводов. Выездные бригады медиков посещают дачные и садово-некоммерческие товарищества, где у всех желающих проверяют давление, проводят другие изменения и дают консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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