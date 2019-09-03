Гома, Конго, , 09:05 — REGNUM В первый день учебного года сотни руандийских школьников были лишены возможности пересечь границу с Демократической Республикой Конго (ДР Конго) и попасть в школу из-за опасений распространения Эболы. Об этом сообщает ВВС Africa.

Многие жители Руанды предпочитают учиться во франкоязычной Гоме в соседней ДР Конго, потому что там плата за обучение меньше.

Школы и колледжи были на каникулах, когда министр здравоохранения Руанды предупредила учащихся в ДР Конго граждан страны о необходимости зачисления в школы Руанды, где обучение ведется на английском языке.

Она сообщила, что чиновники хотели предотвратить распространение вируса Эбола после того, как в конце июля и начале августа было зарегистрировано четыре случая заболевания в Гоме, крупном коммерческом центре. Вирус не закрепился в Гоме, однако власти Руанды все равно не позволили своим гражданам въезжать в город с начала августа. Въезд конголезских граждан в Руанду, однако, не запрещается.

Родитель из Руанды, который сопровождал своего ребенка через границу по пути в школу в Гоме, сказал, что, несмотря на встречи с властями по этому вопросу, решение не было достигнуто.

«Наши дети всегда учились в Конго, потому что это дешевле. Получу ли я здесь французскую систему обучения для моего ребенка, который учится в пятом классе средней школы? Нет» — сказала мать одного из учеников.

У 19-летней Сесиль Ахаджи были похожие проблемы: «Они хотят, чтобы мы учились здесь, в Руанде, но я не могу учиться здесь, потому что я никогда не училась по английской системе, я всегда училась в Конго».

Напомним, что более 2000 человек погибли в ходе текущей вспышки Эболы, которая началась в восточной части ДР Конго в августе 2018 года.