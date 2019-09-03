Владивосток, , 08:59 — REGNUM Компания Google еще не выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, назначенный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за неполную фильтрацию поисковой выдачи. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Он напомнил, что регламентные сроки для исполнения решения ведомства ещё не истекли. У компании есть время до 30 сентября.

«Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф», — сказал Жаров.

Глава Роскомнадзора также добавил, что Google ещё не увеличил степень фильтрации трафика — она по-прежнему остаётся в пределах около 70%.

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Google начал чистить поиск от запрещённых в России сайтов

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Роскомнадзор назначил компании Google штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик. На сегодня компания выборочно удаляет из поисковой подачи ссылки из единого реестра запрещённой информации — треть их них сохраняется в поиске. Ещё один штраф за такое же нарушение компании был назначен в декабре 2018 года и составил 500 тыс. рублей.

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