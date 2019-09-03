Грозный, , 08:55 — REGNUM В Чечне за парты в новом учебном году сели более 282 тыс. школьников. Они будут получать знания в 479 учебных заведениях. В 83 из них занятия будут вестись в три смены. Число учащихся, которые будут учиться в них, превышает 10 тыс. человек.

По сравнению с прошлым учебным годом число школ-«трехсменок» в Чечне увеличилось, пишет «Кавказский узел». По данным портала, в министерстве образования региона объяснили увеличение количества таких школ ростом числа учащихся. В ведомстве сообщили, что до конца 2019 года будет открыто всего 18 новых школ, с учетом четырех, которые были сданы к 1 сентября.

Власти региона отмечают, что для полного решения вопроса «трехсменки» в Чечне будет построено до 2023 года 25 школ общим числом мест 14 600. Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Образование».

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