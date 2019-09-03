Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:58 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская области) уже скоро представят сквер скульптуры советского периода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминисрации.

Ожидается, что сквер рядом с музеем ИЗО откроют уже в сентябре — 30 сентября учреждению исполнится 75 лет.

Сейчас территорию нужно привести в «парадный вид»: уложить плитку, засеять газоны, установить общее ограждение для сквера и музея. Также власти хотят обновить подъезды к учреждению и площадку перед фасадом здания.

Напомним, в сквере жители увидят серию массовых скульптур советского периода. «в этих скульптурах заключена межпоколенческая связь», — уверена замглавы музея ИЗО Елена Ильина.

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