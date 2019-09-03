Сеул, , 08:32 — REGNUM В столице Южной Кореи состоялся 14-й Международный морской симпозиум. Об этом сообщает Yonhapp News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в симпозиуме приняли участие около 300 человек, включая 20 офицеров из 18 стран, экспертов по безопасности из восьми стран Европы и Азии, включая США, Великобританию, Китай, Индию, Германию, Японию и Норвегию.

Известно, что в рамках данного международного мероприятия участники обсудили пути обеспечения морской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отмечают источники, в качестве основного докладчика выступил бывший посол США в Южной Корее Марк Липперт.

Известно, что Международный морской симпозиум проводится раз в два года с 1989 года, с целью развития и укрепления сотрудничества в сфере морской безопасности.