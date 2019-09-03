Гамбург, Германия, , 08:26 — REGNUM Врачи обеспокоены: каждый пятый школьник в Германии употребляет энергетические напитки. К такому выводу пришли исследователи под руководством Райнера Ханевинкеля из немецкой медицинской страховой компании DAK, передает канал n-tv.

Согласно исследованию, 19% учеников пятых-девятых классов пьют энергетики не реже одного раза в месяц. 6% из них делают это еженедельно, а 3% — ежедневно.

Но врачи предупреждают: энергетические напитки не дают настоящей дополнительной энергии, а грозят проблемами со здоровьем. По словам Ханевинкеля, самыми частыми последствиями их употребления являются нарушение сна, ожирение и гиперактивность.