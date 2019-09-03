Москва, , 08:14 — REGNUM В Москве сегодня, 3 сентября, в первой половине дня ожидается солнечная и сухая погода, во второй половине дня небо нахмурится, сообщают «Метеовести».

"В Москве переменная облачность, без существенных осадков (после 13:00 — 14:00 на северо-западе, западе и юго-западе Подмосковья местами небольшой дождь)», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в столице составит +23…+25 градусов, по области +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, осень в Москве будет теплой и с небольшим количеством осадков. Во второй декаде октября ожидаются дожди. С большой долей вероятности климатическая зима наступит позднее примерно на две недели.

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