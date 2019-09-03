Москва, , 08:08 — REGNUM В Москве изъяли сов, занесённых в Красную книгу России. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Редких птиц у уличных фотографов на улице Кузнецкий Мост увидели прохожие. Проверка департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружила неясытей, занесенных в Красную книгу России.

Фотографы не предоставили документов на сов. В отношении правонарушителей возбудили административное дело по статье 8.35 КоАП «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Птиц отправили в центр передержки животных.