Москва, 3 сентября 2019, 08:03 — REGNUM На станция Московского метрополитена появились плакаты о необычных фактах из истории Москвы, сообщается на портале столичного градоначальника.
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На плакатах изображены любопытные факты о достопримечательностях, которые находятся за пределами центра Москвы. Например, где находился «русский Голливуд» или что такое «тушинская прописка».
Необычные плакаты появились в метро в рамках проекта «Привет, Москва районная!». Москвичи смогут узнать больше в своих районах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене разместили 400 плакатов с сюжетами известных советских и российских художественных фильмов.
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