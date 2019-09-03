Москва, , 08:03 — REGNUM На станция Московского метрополитена появились плакаты о необычных фактах из истории Москвы, сообщается на портале столичного градоначальника.

Читайте также: На станциях метро в Москве разместили плакаты с легендами о столице

На плакатах изображены любопытные факты о достопримечательностях, которые находятся за пределами центра Москвы. Например, где находился «русский Голливуд» или что такое «тушинская прописка».

Необычные плакаты появились в метро в рамках проекта «Привет, Москва районная!». Москвичи смогут узнать больше в своих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене разместили 400 плакатов с сюжетами известных советских и российских художественных фильмов.

Подробнее: В метро Москвы разместили 400 киноплакатов