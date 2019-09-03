Салават, Башкирия, , 07:57 — REGNUM Решением совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО, которое было принято в сентябре 2019 года в Индонезии, первым из России в список попал геопарк «Янган-Тау» из Салаватского района Башкирии. Совет проголосовал за него единогласно. Об этом сообщает республиканское отделение Русского географического общества в РБ, которое помогало определять границы объекта, его потенциал, а также готовить карты и формировать саму заявку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Янган-Тау» стал первым подобным объектом в списке ЮНЕСКО не только в целом по России, но и на всём постсоветском пространстве.

Присвоение статуса одного из объектов глобальной сети ЮНЕСКО позволит башкирскому парку активнее развивать внутренний туризм и саму территорию. На сегодня есть стратегия развития геопарка, которая предусматривает создание музеев, а также она нацелена на увеличение потока туристов в три раза уже через пять лет.

Напомним, геопарк раскинулся на площади 1774 кв. км. Объект получил свой статус в октябре 2017 года решением регионального правительства. На территории парка обитают многие виды животных и растений, занесённые в Красную книгу России. Ежегодно здесь проходит международный фестиваль «Салауат йыйыны», который направлен на сохранение культурных традиций башкирского народа. Помимо этого, в геопарке — 32 памятника археологии, причём девять из них имеют федеральное значение.

Известно, что в Башкирии также идёт работа по созданию ещё одного геопарка — «Торатау».