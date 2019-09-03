Йоханнесбург, ЮАР, 3 сентября 2019, 07:54 — REGNUM Полиция ЮАР задержала не менее 70 участников беспорядков, прошедших в южноафриканском Йоханнесбурге 1 сентября, передает немецкий канал n-tv.
Беспорядки начались в воскресный день после того, как одно из зданий загорелось и обрушилось, лишив жизни троих человек. Сотни людей разгромили главный бизнес-центр города, грабили магазины и поджигали автомобили. Беспорядки затронули также Преторию. Кроме того, в тот же день состоялся общенациональный протест дальнобойщиков, возмущенных наймом водителей-иностранцев.
Причиной недовольства участников противоправных акций называют прибытие мигрантов из Лесото, Мозамбика и Зимбабве. Приток иностранцев лишает работы местных жителей.