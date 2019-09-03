Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 07:45 — REGNUM В октябре откроется очередной конкурс «Лидеры России». Как и в предыдущие годы, испытания конкурса будут состоять из видео-интервью, дистанционного тестирования и очных этапов. Проведение очных этапов запланировано уже на начало 2020 года.

В правила конкурса будут внесены некоторые изменения, которые обещают сделать конкурс «более интересным».

Об этом рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, подводя итоги восхождения членов клуба «Эльбрус» — победителей конкурса «Лидеры России» 2019 года.

Напомним, команда клуба «Эльбрус» совершила восхождение на высшую точку Европы 2 сентября. Восхождению предшествовал серьезный тренировочный этап и работа по командообразованию.

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В ходе экспедиции ее участники оказали помощь в спасении жизни юного туриста из Череповца Игоря Смирнова, которого нашли на своем маршруте с признаками «горной болезни». Как выяснилось позже, молодой человек на склоне Эльбруса в ходе одиночного восхождения попал в пургу, потерял ориентацию и провел на склоне горы не менее 12 часов.

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Второго сентября юноша доставлен в детскую республиканскую больницу КБР в городе Нальчике, сейчас его состояние оценивается как средне тяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы платформы «Россия — страна возможностей». Платформа объединяет 20 различных различных общественных, образовательных и гуманитарных проектов, направленных на работу со всеми возрастными и социальными группами россиян.

Первый кадровый конкурс «Лидеры России» открылся в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек, его победителями стали 103 человека. На участие во втором конкурсе, открывшемся в октябре 2018 года, было подано 227 тысяч заявок. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.