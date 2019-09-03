Москва, , 07:40 — REGNUM В течение двух дней, 7 и 8 сентября, в Москве будет введён запрет на продажу алкоголя и безалкогольных напитков в стеклянной таре. Об этом 3 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Меры принимаются в дни празднования 872-летия Москвы в целях безопасности.

«Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать не только в центре Москвы, но и в других округах. В местах празднования будут внимательно следить за порядком и не допустят туда людей со стеклянной тарой, колюще-режущими предметами, а также пиротехникой.