Москва, , 07:31 — REGNUM В Москве 3 сентября будет тёплый день, сообщает в прогнозе погоды Гидрометцентр.

Температура воздуха в дневное время в районе метеостанции ВДНХ прогреется от 23 до 25 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный, его скорость составит 3 — 8 м/c.

В 6:00 в Москве метеорологи зафиксировали температуру 12,2 градуса тепла и дымку с видимостью более 1 км.

Как сообщало ИА REGNUM, зима 2019/2020 года обещает быть тёплой и слякотной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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