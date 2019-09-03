Москва, , 07:19 — REGNUM Группу оппозиционеров, задержанных в Москве вечером 2 сентября, отпустили после составления протоколов. Сообщения об этом появились на их страницах в социальных сетях.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь опубликовала в Twitter копию составленного на неё протокола, составленного по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ за акцию 31 августа «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Также после составления протоколов отпустили блогера Николая Ляскина и журналиста и муниципального депутата Илью Азара.

Несанкционированное шествие в Москве состоялось 31 августа. В нём, по официальным данным МВД, приняли участие 750 человек. Во время незаконной акции полиция проводила задержаний.