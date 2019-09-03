Пекин, , 07:07 — REGNUM Китай наращивает борьбу с незаконным производством и использованием «тестовых, китайских или контрабандных» вакцин от африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает агентство Синьхуа.

По сей день ни в одной стране, включая Китай не был одобрен выход на рынок вакцины от африканской чумы свиней, поэтому любые подобного рода вакцины являются незаконными и будут уничтожены, сообщили в министерстве.

Производители и продавцы незаконных вакцин получат максимально возможное в данном случае наказание, а также отзыв их рабочих лицензий, в то время как цеха по производству, где лицензий и без того нет, будут уничтожены, а их производственные мощности и незаконные заработки будут конфискованы.

Свиньям, на которых испытывались вакцины, также не повезет, они будут уничтожены. Как отметили в министертсве, оно полностью поддерживает легальные исследования в сфере борьбы с африканской чумой свиней, однако подпольные разработки и испытания несут серьезную угрозу биологической безопасности, поскольку с вакцинами не проводится систематических тестов, что может только подстегнуть распространение вируса.

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