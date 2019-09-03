Посёлок городского типа Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:01 — REGNUM На Ямале муниципальная комиссия без замечаний приняла школу, опасную для жизни и здоровья детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По результатам прокурорской проверки средней образовательной школы в посёлке Уренгой выявлены нарушения санитарной, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Цокольное помещение школы оборудовали под учебный класс, под потолком которого находятся опасные канализационные и водопроводные сети, закреплённые с помощью проволоки и досок.

В классах и коридорах школы не заменены лампы освещения, не завершён ремонт входа в школу и спортивного зала, с территории учебного учреждения не вывезен строительный мусор.

Кроме того, не все объекты территории школы охвачены камерами видеонаблюдения.

«Вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью учащихся образовательного учреждения», — сообщают в региональной прокуратуре.

Несмотря на это опасная школа принята комиссией к новому учебному году без нарушений и замечаний, о чем составлен акт. По фактам главе Пуровского района внесено представление. Председатель приёмной комиссии и руководитель школы привлечены к дисциплинарной ответственности.