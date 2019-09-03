Нюрба, Якутия, , 06:35 — REGNUM К 74-й годовщине окончания Второй мировой войны в городе Нюрба в Якутии установили бюст генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Памятник в парке Победы установили по инициативе нюрбинского отделения КПРФ на спонсорские средства», — пояснили в администрации Нюрбинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября отмечалась очередная годовщина Победы над милитаристской Японией. В городах прошли торжественные митинги, минуты молчания.