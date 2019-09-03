Екатеринбург, , 05:51 — REGNUM В Свердловской области стартует чреда экологических субботников в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия». Первое мероприятие состоится 7 сентября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

Для участия в экологическом субботнике необходимо оставить заявку на почте n.ryzhkova@egov66.ru. Также можно записаться по телефону в министерстве природных ресурсов Свердловской области. Сбор граждан и организаций назначен на 10:00 по местному времени по адресу улица Московская, 218.

Как сообщало ИА REGNUM, экологические субботники «Зелёная Россия» пройдёт в Свердловской области с 7 по 23 сентября. На данный момент в региональном министерстве природных ресурсов определили список площадок, на которых пройдут мероприятия.

Напомним, что инициатором акции «Зелёная Россия» является гроссмейстер, многократный чемпион СССР и неоднократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

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