Тюмень, , 05:35 — REGNUM В Тюмени возле объездной дороги в сторону Воронинских горок обнаружена несанкционированная свалка. Помимо строительного мусора, там были найдены останки животных, сообщили корреспонденту РЕ в сообществе «Ноосфера-Тюмень».

Свалка была выявлена 1 сентября 2019 года во время изучением спутниковых карт города. Экологические активисты выехали на место и то, что они обнаружили, повергло их в шок.

Помимо конструкций домов, древесных панелей и плит, автомобильных камер они увидели участок, усеянный костями крупно рогатого скота. Затем, отойдя подальше, были обнаружен стог сена, в котором лежали головы, ноги, копыта, кости животных.

«Невыносимый, повсюду преследующий запах, разлагающейся плоти», — сообщают экоактивисты.

Далее общественники выяснили, что данный участок земли принадлежит одному из акционерных обществ Тюмени. Соответствующее заявление направлено в природоохранную прокуратуру.

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