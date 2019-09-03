Тюмень, , 05:03 — REGNUM Тюменские пенсионерки обучаются самообороне в рамках проекта «Бабушки особого назначения». Курсы по системе карав-мага проводятся на средства Фонда президентских грантов региональным фондом «Старшее поколение» при поддержке областного геронтологического центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в тюменском фонде.

На базе центра «Карав-Мага» женщин в возрасте 55+ обучают эффективным приёмам защиты от нападений. Затем приёмы отрабатываются в контактных схватках.

Помимо самообороны, на средства президентского гранта женщин в возрасте 55+ обучают оказанию первой помощи пострадавшим, а также основам финансовой и юридической грамотности.

В фонде «Старшее поколение» отмечают, что активное долголетие является одним из ведущих направлений национального проекта «Демография».