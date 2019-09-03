Омск, , 04:48 — REGNUM В Омской области аграрии продолжают наращивать темпы уборочной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ко 2 сентября в регионе обмолочено 457, 2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 23,6% от плана, намолочено 774 тыс. тонн зерна. Урожайность — 16,9 ц/га.

По данным регионального минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры в Омской области убирают, «не теряя ни минуты».

Подходит к завершению заготовка кормов. Ко 2 сентября в регионе заготовлено 259,1 тыс. тонн сена (114,6% от плана) и 889,8 тыс. тонн сенажа (99,2% от плана). В 12 районах приступили к закладке силоса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года омские власти отчитались о готовности элеваторов к приёмке урожая.

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