Лима, , 04:21 — REGNUM Власти Перу планируют усилить охрану границы с Эквадором в связи с наплывом беженцев из Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.

Ранее, в июне, в Перу начали требовать у прибывающих в страну венесуэльцев визы для посещения. В связи с этим удалось снизить число нелегальных мигрантов из Венесуэлы.

«Количество въезжающих в страну венесуэльцев резко упало и теперь их (венесуэльцев — прим. ИА REGNUM) въезжает в страну на 90% меньше, чем в июне», — заявил глава перуанского МИД Нестор Пополизио.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ООН на июнь 2019 года, около четырех миллионов граждан Венесуэлы покинули страну с конца 2015 года. Наибольшее число венесуэльцев оказалось в Колумбии, Перу, Чили и Эквадоре.

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