Москва, , 04:19 — REGNUM О кончине советского режиссёра и сценариста документального кино Бориса Рычкова сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

«1 сентября 2019 года от нас ушёл советский режиссёр и сценарист документального кино, Народный артист РСФСР (1982 г.), Лауреат Государственной премии СССР Борис Николаевич Рычков», — говорится в сообщении.

Борис Рычков известен как режиссёр документальных фильмов о В.И. Ленине («Свет Октября», «Ленин. Семь лет в Швейцарии», «Съезд партии Ленина»).

Он снял такие ленты как «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Личная ответственность», «Хоккей против хоккея», «Интернациональный долг», «Владислав Третьяк против Бобби Хала», «Шаги истории», «Великая армия труда».

Совместно с советским режиссёром-документалистом Леонидом Махначём снял фильм «Съезд созидателей».