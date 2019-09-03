Красноярск, , 03:18 — REGNUM В День знаний в Красноярском государственном аграрном университете (ГАУ), где на сегодняшний день обучаются около 13 тыс. студентов, открыли учебный класс гидропоники. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Торжественная линейка в вузе прошла 2 сентября. Её посетил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов. Он пожелал студентам отличной учёбы.

После линейки в Институте агроэкологических технологий Красноярского ГАУ открылась уникальная, первая в стране лаборатория экспериментальных гидропонных исследований. В аудитории размещена техника, обеспечивающая выращивание растений без почвы. Это происходит путём погружения корней в питательный раствор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Красноярском крае, как и во многих других регионах России, прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Перенос объясняется тем, что в этом году 1 сентября выпало на воскресенье.

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