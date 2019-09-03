Москва, , 03:04 — REGNUM Панихида памяти жертв теракта в Беслане (Северная Осетия) состоится 3 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Москва), сообщили в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

Начнётся мероприятие в 12:20 мск. В 13:00 мск перед Аланским подворьем пройдёт акция памяти погибших в Беслане в 3 сентября 2004 г. Участники акции почтят память погибших минутой молчания.

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Напомним, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, который был учреждён в память жертв теракта в бесланской школе в первый день учебного года 15 лет назад.

В результате теракта погибли 333 человека, из них 186 детей. Более 800 получили ранения различной степени тяжести.

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