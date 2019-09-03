Наньнин, Китай, , 03:01 — REGNUM Уезд Хэнсянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая получил звание «Мировой жасминовой столицы» от Международной ассоциации садовых центров (IGCA), сообщает агентство Синьхуа.

Об этом было объявлено во время проведения международной конференции по жасминовому чаю и чайной торговле, которая прошла в уезде Хэнсянь 31 августа.

Уезд Хэнсянь известен в Китае как «дом жасмина», поскольку здесь более 7200 га земли засажено жасмином. В 2018 году здесь было собрано более 90 тыс. тонн жасминовых цветов и произведено более 70 тыс. тон жасминового чая.

Уезд также является крупнейшей в мире базой производства и переработки жасминового чая. На его долю приходится 60% мирового производства, отметил генеральный секретарь Китайской чайной маркетинговой ассоциации Мэй Юй.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Цзюцзяне провинции Цзянси в конце мая текущего года прошла международная выставка чая.

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