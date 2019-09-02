Москва, , 23:37 — REGNUM Блогера и незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь задержали. Об этом 2 сентября сообщила начальник её штаба Ольга Чезаре.

По информации Чезаре, Соболь задержали в 21:40 и привезли в ОВД Красносельское Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Москве прошло шествие оппозиции, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Соболь была одной из наиболее заметных фигур, участвовавших в публичном мероприятии.