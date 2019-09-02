Москва, , 22:37 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара. Об этом он сам сообщил сегодня, 2 сентября, в своём телеграм-канале.

Арест (cc) Ashely Moreno

Азар пишет, что он уложил своего ребёнка спать и вышел на балкон покурить. В этот момент с лестничной клетки вышли трое сотрудников полиции и заявили, что он задержан по статье 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребёнок, которому нет и двух лет, их не волнует», — пишет Азар.

Позднее стало известно, что мать ребёнка добралась до квартиры, в которой он спал.

Известно, что Азар был организатором ряда акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Азар был доставлен в Красносельское ОВД.