Амстердам, , 21:32 — REGNUM В Нидерландах леволиберальная партия Д66 в следующем году собирается внести в парламент законопроект о расширении права на эвтаназию. Законопроект предусматривает легализацию эвтаназии для пожилых и стариков, которые считают, что их жизнь завершена. Сейчас эвтаназия разрешена только в случае неизлечимых заболеваний или невыносимых физических страданий.

Консилиум Цитата из х/ф «Зелиг». Реж. Вуди Аллен. 1983. США

Министерство здравоохранения Нидерландов в настоящий момент изучает вопрос об «оказании помощи при умирании» для лиц старшего возраста, которые находят, что они устали от жизни. Однако по мнению партии Д66, министерство слишком медлит с решением этого вопроса. Член парламента от партии Д66 Пиа Дейкстра (Pia Dijkstra), которая лоббирует данный законопроект, заявила что «люди в возрасте, которые страдают от жизни, должны получить возможность умереть в выбранное ими самими время».

Законопроект Дейкстра предусматривает обращение к специалисту по завершению жизни, который в течении несколько месяцев должен определить, идёт ли речь о добровольном выборе в пользу эвтаназии. При этом с пациентом следует обсудить и возможные альтернативные способы решения его проблемы.