Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Второго сентября в Северной столице торжественно открылось весьма необычное учебное заведение. Сразу 240 девочек из нескольких десятков регионов России стали учащимися петербургского филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.

Воспитанница Алевтина Кущ Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди них — воспитанница Алевтина Кущ. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM девочка поделилась, что решение поступать в пансион принимала совместно с родителями. Сама Алевтина из Петербурга, раньше ее семья жила в Череповце. Отец — ветеран боевых действий, бывший спецназовец.

Алевтина Кущ до пансиона училась в школе с углубленным изучением японского и английского языков. Несмотря на то, что она была отличницей, все равно долго готовилась к экзаменам для поступления в учебное заведение Минобороны.

Необходимо было сдавать экзамены по русскому и английскому языку, математике, а также продемонстрировать физическую подготовку.

«Самое сложное было морально подготовиться. Нести ответственность за всё: за порядок, за временем надо будет следить», — говорит Алевтина.

Она добавила, что по родителям скучать не будет, ведь есть зимние и летние каникулы, а кроме того воспитанницам, как курсантам, положены увольнительные.

…Свою дальнейшую жизнь Алевтина хотела бы связать с журналистикой или с дипломатией. Но отдаёт предпочтение первому.

Смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ ИА REGNUM из филиала пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге.

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