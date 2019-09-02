Мадрид, 2 сентября 2019, 21:10 — REGNUM Власти Испании задержали парусное судно из США, на борту которого было найдено 800 кг кокаина, сообщает 2 сентября пресс-служба испанской Национальной полиции.
Парусник SEASCAP был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов, на его борту находились три человека, являющиеся гражданами Мексики, России и Сербии.
Судно отбуксировано в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах.
Полиция отмечает, что никакого флага на паруснике не было, однако удалось установить, что судно зарегистрировано в США.
В операции участвовали испанские, британские, португальские и сербские правоохранительные органы.
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